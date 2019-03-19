Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı

Kayseri'de küçük bir market işletmecisi, dükkanında satılan cipslerden bir parçasını yakarak, "Vallahi istemeyerek satıyorum. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor" dedi.

"PLASTİKTEN DAHA HIZLI YANIYOR"

Develi ilçesinde market işletmecisi Bülent Durusoy, sosyal medya hesabından dükkanında bir cips parçasını ateşe verdiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde cipsin nasıl yandığını gösteren Durusoy, takipçilerine de "Vallahi istemeyerek satıyorum. Lütfen çocuklarınıza yedirmeyin, siz de yemeyin. Bir tanesinden ne idüğü belirsiz 1 kaşık yağ çıkıyor. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor. Düşünün mideyi nasıl eritiyor. Neden mi çok arttı hastalıklar? Alın size bir örneği cips" diye yorum yazarak, cipsin zararlı olduğunu göstermeye çalıştı.

"SOBA TUTUŞTURMAK İÇİN ÇIRA GÖREVİ YAPAR"

Durusoy'un takipçileri de videonun altına "İyiymiş karanlıkta kalırsak mum, soba tutuşturmak içinde çıra görevi yapar" yorumu yaptılar. Öte yandan; İHA'ya konuşan market işletmecisi Bülent Durusoy, "Bana o zaman 'satma' diyenler oldu.

"TEK KİŞİNİN SATMAMASI BİR ANLAM İFADE ETMEZ"

Sigara, cips, kola sağlığa büyük zarar veriyor ama tek kişinin satmaması bir anlam ifade etmez. Ben bunları satmasam bile her yer market, büfe dolu. Müşteri gider, ileriden alır. Bu tür zararlı aburcuburların tamamen yasaklanması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA