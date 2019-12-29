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Sürücü aracında vurulmuş olarak bulundu

Konya'da tenha bir bölgede, bir şahıs kapıları kilitli, park halindeki cipte, göğsünden vurulmuş halde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

29.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:58 Sürücü aracında vurulmuş olarak bulundu

Konya'da 34 yaşındaki Mehmet Ali T. hastanenin arkasındaki tenha bölgede, kapıları kilitli, park halindeki cipte, göğsünden vurulmuş olarak bulundu. Araçta tabanca bulan polis M. A. T.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DEVRİYE GEZEN EKİPLER FARK ETTİ

Merkez ilçesi Yazır Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, Beyhekim Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği'nin arkasındaki tenha bölgede, park halindeki cipi fark etti. Şüphe üzerine 01 KG 695 plakalı cipin yanına giden ekipler, kapıların kilitli, sürücünün ise hareketsiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine verildi.Kapısı gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan cipteki kişinin, tabancayla göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi.

Mehmet Ali T. olduğu belirlenen kişinin yanında tabanca bulundu. Olayın intihar olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yapılan incelemenin ardından Mehmet Ali T.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.


Selçuklu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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