Çırağa "en serin" kıyak...Çıraklar kavurucu sıcaklarda demirden yapılan havuzda serinliyor

Çırağa "en serin" kıyak...Çıraklar kavurucu sıcaklarda demirden yapılan havuzda serinliyorÇıraklara sanayide havuz hizmetiADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni İlçesinde kavurucu sıcaklar nedeniyle sanayi sitesinde çalışmakta zorlanan çıraklar için sanayi içerisine demirden taşınabilir havuz yapıldı. Besni Küçük Sanayi Sitesinde demirci esnafı Ali Payam çırak ve kalfaların aşırı sıcaklar karşısında çalışamadığını fark edince çareyi kendisi buldu. Demir doğramadan 1 metre derinliğinde 6 metre kare genişliğinde taşınabilir bir havuz yaptı. Havuzun içinin suyla doldurmasının ardından sanayide ki çıraklar havuzun keyfini çıkarttı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, sanayide ki çıraklar önce çalışıyor sonra ise yapılan bu havuzda serinliyor.Çıraklar havuzu yapan Ali Payam ve Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan'a havuz hizmeti için teşekkür etti.Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ise yaptığı açıklamada, "Sıcaktan bunalan çırak ve kalfalarımız için Ali Payam ustamız böyle bir havuz yaptı. Kalfa ve çırakların daha verimli çalışmaları ve serinlemeleri için bu havuzu yaptı. Çıraklar sıcaklarda bunaldıkça günün belirli saatlerinde havuza girerek serinliyorlar. Çıraklar serinledikten sonra işlerine adapte oluyor. Ali Payam ustamıza vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çıraklarımızın ve kalfalarımızın denize gitme gibi bir imkanları yok. Biz de bu havuzla çıkarlarımıza bu havuzu yaptık" dedi.