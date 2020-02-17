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Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Gelin Damat Dergisi tarafından 5. kez düzenlenen Türkiye'nin en büyük gelinlik defilesi"Gelin Damat Fashion Day", 15 Mart Pazar günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleşiyor.

17.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:41Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Geçtiğimiz sene Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Didem Taslan, İpek Tanrıyar, Ece Prim, Simge Tertemiz, Hatice gibi birçok ünlü ismin yer aldığı defile uzun süre kendinden söz ettirmişti. Bu yılda çok sayıda sürpriz ünlü isimi biraraya getirecek olan "Gelin Damat FashionDay" meraklılarına görsel şölen yaşatırken uzun sürede akıllardan çıkmayacak…

Ünlü sunucular Müge Uzel ve Burak Törün'ün sunumlarıyla renklenecek olan bu özel gün, ve Avrupa'dan 51 modacının katılımıyla gerçekleşecek. 2020'nin en özel gelinlik, damatlık ve abiye modelleri sergilenecek.& ;

Her sene olduğu gibi sürpriz hediyelerde sizleri bekliyor olacak. Defilede 5 çiftaynı günün akşamı Çırağan Sarayında gerçekleşecek özel kokteyle katılma hakkı kazanacak. ve birçok özel sürprizde moda evlerimizden katılımcı çiftimizle çekilişle takdim edilecek…

"Benim gelinliğim, benim damatlığım ve benim gece kıyafetim saraylara yaraşır" diyen herkes Çırağan Sarayı'nda "Gelin Damat FashionDay" defilesinde olacak.




Çırağan Sarayı, Türkiye, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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