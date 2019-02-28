Çırağan Palace Kempinski İstanbul'a Üst Düzey Atama ve Terfi

İstanbul, 28 Şubat 2019; Çırağan Palace Kempinski İstanbul yönetim kadrosunda değişiklikler yaparken önemli ve üst düzey atamalar gerçekleştirdi. Nazlı Işıklı Anıl otelin yönetim kadrosuna İş Geliştirme Direktörü olarak atanırken, son dört yıldır Satış Direktörü olan Armağan Yolcu Satış ve Pazarlama Direktörü olarak terfi edildi.

İş Geliştirme Direktörü Nazlı Işıklı Anıl

Hedef odaklı profesyonel bakış açısı ve otelcilik sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesiyle güçlü bir sektör lideri olan Nazlı Işıklı Anıl İş Geliştirme Direktörü olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği fakültesinden mezun olan Işıklı Anıl'ın bir önceki sorumluluğu AccorHotels Group'un Türkiye'deki 44 otelinin Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcılığıydı. Otelcilik kariyerinde Swissôtel The Bosphorus İstanbul akabinde; Fairmont, Raffles ve Swissôtel Türkiye Bölge Satış ve Pazarlama Direktörlüğü yapan Işıklı Anıl, 2013-2017 yılları arasında da AccorHotels Grubu'na bağlı Türkiye, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Estonya'daki FRHI otelleri Satış ve Pazarlama bölge direktörlüğü görevini yapıyordu. İş Geliştirme Direktörü olarak otelin yönetim kurulunda yer alacak Nazlı Işıklı Anıl, evli ve iki çocuk annesi.

Satış ve Pazarlama Direktörü Armağan Yolcu

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Armağan Yolcu, profesyonel iş hayatına Amerika'da uluslararası bir otel grubunun farklı departmanlarında görev alarak başladı. Otelcilik sektöründeki kariyer basamaklarını hızla tırmanırken İstanbul'da satış ve pazarlama alanında önemli deneyimler elde etti. 2014 yılına dek Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da farklı alanlarda satış birimi yöneticiliği yaptıktan sonra; lüks otelcilik alanında deneyimlerine devam ederek Shangri-La Bosphorus İstanbul Oteli Satış Direktör Yardımcısı oldu. 2015 yılında ise Boğaz'daki tek Osmanlı Sarayı oteli olan ve tarihi 17. yüzyıla dayanan Çırağan Palace Kempinski İstanbul'a Satış Direktörü olarak geri dönüş yaptıktan sonra; performansı, ekip liderliği ile fark yaratarak önemli bir terfi aldı. Armağan Yolcu bundan sonra otelin yönetim kurulunda yer alarak kurumun tüm satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek. Yolcu, evli ve bir çocuk babası.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke bu stratejik pozisyonlardaki atama ve terfilerle ilgili olarak sözlerini şöyle ifade etti; "Bu yeni ve dinamik değişimlerin Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un önümüzdeki dönem stratejisine ve vizyonuna katkısı olacağına eminim. Nazlı Işıklı Anıl yakın zamanda yönetim kurulundaki değişikliklere baktığımızda bu pozisyon için ilk tercihimdi. Kendisinin aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Uzun yıllardır aramızda olan Armağan Yolcu'nun da bu önemli terfisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yönetim kurulundaki tüm ekip üyelerimiz liderliğinde dünya çapındaki konumumuzu korumaya ve Türk turizmini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.''

Kaynak: Bültenler