Haberler » Güncel » Çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı -

Çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı -

Çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı - Diyarbakır'da yaşayan Nezir Yalçın (80), 10 yaşında çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı.

06.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:43
Çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı -
Diyarbakır'da yaşayan Nezir Yalçın (80), 10 yaşında çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı. Geçmiş yıllara oranla çok az iş yaptığını anlatan Yalçın, mesleğini bırakmak istemediğini söyledi.
Adını bakırdan alan kentte kalan 2 bakır ustasından biri olan Nezir Yalçın, çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı. Yalçın, Diyarbakır'da bir dönem sayıları 200'ü bulan bakırcı ustasının olduğunu hatırlatarak mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti ve işini bırakmak istemediğini söyledi. 10 yaşındayken babası tarafından bakırcı ustasının yanında çalıştırmak için götürüldüğünü anlatan Yalçın, o günden beri bu mesleği yaptığını belirtti.
Aslen Mardinli olup, 3 kuşaktır Diyarbakır'da yaşadıklarını ifade eden Yalçın, Bu çarşıda eskilerden kalan tek bakır ustasıyım. Eskisi gibi iş yapamıyoruz. Eskiden mutfak eşyalarının tamamı bakırdı. Bugünlerde bakır mutfak eşyası göremiyoruz. Bakır insan sağlığı açısından da faydası var. Bütün insanların bedeni bakıra muhtaçtır. Mesleğimi severek yapıyorum. Bu işi ömrüm yettikçe yapacağım. Babam beni 10 yaşında bu mesleğe yerleştirdi. Bugün Diyarbakır'da 2 bakır ustası kaldı dedi.
Çırak olarak başladığı bakırcılıkta 70 yılını geride bıraktı -

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:15 Irak'ta protestolar devam ediyor
14:15 Çin'den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor
14:15 Bakan Soylu: "Ayağımızı bağlarlar kör kuyuya atarlardı bizi"
14:09 Niksar'da S plakalar denetlendi
14:14 Kök hücre nakli sonrasında resim yaparak moral buldu
14:03 Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı
13:43 Yapımcı Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak
13:01 Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı
12:46 Işın Karaca'nın boşandığı eşi Tuğrul Odabaş'tan ilk açıklama: Neden boşandık bilmiyorum
12:36 Milyonerin kızının öldürülmesinde kan konduran detaylar: Cesedin karşısında film izledi
6.11.2019 14:16:04