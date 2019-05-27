Çıralı sahiline çıkan ilk caretta yumurtladı

ANTALYA'nın Çıralı
sahiline geçen pazar gecesi çıkan ilk Caretta caretta, yumurtalarını bıraktı. Koruma altına alınan bu yılın ilk yuvasına, '26.05.2019 tarihi ve '1' rakamıyla numara verildi.
Caretta caretta deniz kaplumbağaları Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunuyor. Antalya
, dünyada ve Akdeniz
'de carettaların en önemli yuvalama alanı sahillerine sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
'nce Türkiye
'de belirlenen toplam 22 yuvalama kumsalının 9'u Antalya sahillerinde yer alıyor. Bu kumsallardan bazıları Caretta carettaların yanı sıra yine nesli tehlike altında olan ve kırmızı listedeki yeşil deniz kaplumbağasının da yuvalama alanı.
İLK YUMURTA 26 MAYIS'TA BIRAKILDI
Antalya'daki 9 yuvalama alanından en önemlilerinden biri olan Kemer
ilçesindeki 3,7 kilometrelik Çıralı sahiline, 26 Mayıs Pazar gecesi ilk caretta çıkarak yumurtalarını bıraktı. Çıralı'daki doğa koruma ekibi tarafından bu yılın ilk yuvasına '26.05.2019 tarihi ve '1' rakamıyla yuva numarası verildi. Kafes içine alınan yuva, etrafı sahildeki büyük taşlarla çevrilerek koruma altına alındı. Bir numaralı yuvaya yumurtalarını bırakan carettanın yumurtlama anı da koruma ekibi tarafından, carettayı rahatsız etmeyecek şekilde kızıl ışık kullanılarak görüntülendi.
KORUMA KOMİSYONU KURULDU
Caretta yuvalarının korunması için geçen yıl Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu kuruldu. Komisyonun öncülük ettiği DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü
, Kemer ve Kumluca
kaymakamlıkları ve belediyeleri, esnaf ile sivil toplum örgütlerinin desteğinin yanı sıra alınan koruma önlemleri sayesinde yuva sayısında artış yaşanması öngörülüyor.
ÇADIR KURMA VE ATEŞ YASAKLANDI
Geçen sene 4'ü maaşlı 40 gönüllü mayıs-ekim ayları arasındaki carettaların yumurtlama ve yavruların yumurtadan çıkıp denizle buluşturulma sürecinde her gece nöbet tuttu. Önceki yıllarda 140'lardan 74'e kadar gerileyen yuva sayısı, alınan önlemler sayesinde geçen yıl 151'e yükseldi. Yuvalara zarar verdiği gerekçesiyle tatilcilerin kumsala gece çadır kurması yasaklanırken, ateş yakılması, eğlence partileri düzenlemesi, araçla sahile girilmesi, ışıklandırma yapılması da yasaklandı.
Geçen sene 151 yuvadan toplam 7 bin 612 caretta yavrusunun denizle buluşturulduğu Çıralı sahilinde, DKMP'nin İŞKUR
vasıtasıyla verdiği destekle maaşlı gece nöbet tutan kişi sayısı bu yıl 6'ya çıkartıldı. Gönüllü sayısı da bu yıl 50'nin üzerinde. Bu ekipler aynı zamanda, Çıralı sahiliyle bitişik olan ve aynı problemlerin yaşandığı 300 metrelik Olimpos
sahilinde denetim ve koruma görevi yapacak.
- Antalya
Antalya
, Çıralı
, Güncel
Kaynak: DHA