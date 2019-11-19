Çırçır fabrikasında yangın

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, tonlarca pamuğun bulunduğu çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan Hüseyin Sırkıntı'ya ait çırçır fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tonlarca pamuğun olduğu depodaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.