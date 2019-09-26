Haberler » Güncel » Haber

Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

26.09.2019 18:38Çırçır fabrikasındaki yangında 20 ton pamuk kül oldu
MERSİN'in Tarsus ilçesindeki çırçır fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu.
Tarsus'a bağlı 82 Evler Mahallesi 3114 Sokak'taki çırçır fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri sahipleri, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı, işlenmeye hazır 20 ton pamuk kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15 Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı
19:15 Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı
19:15 Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti
19:15 Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı
19:15 Bahçelievler'de bir bina tahliye edildi
19:14 Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı
19:12 Şirinevler'de hasar gören binalardan detaylar (2)