Çırçır, Rami ve İslambey mahalleleri ilaçlandı

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırçır, Rami Yeni, Cuma Akşemsettin mahalleleri ile İslambey Caddesi'nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.Çalışmalarda cadde ve sokaklar tankerlerle yıkanırken, süpürge araçlarıyla süpürüldü. Ayrıca çöp konteynerleri yıkama ve dezenfekte araçlarıyla temizlendi. Bu temizlik işleminin ardından bina girişleri, dükkan girişleri dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon işlemleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından özel olarak oluşturulan dezenfeksiyon ekibi tarafından yapıldı. Büyük bir titizlikle sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm ilçe genelinde her gün düzenli olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA