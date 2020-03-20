Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çırçır, Rami ve İslambey mahalleleri ilaçlandı - Haberler

Çırçır, Rami ve İslambey mahalleleri ilaçlandı

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırçır, Rami Yeni, Cuma Akşemsettin mahalleleri ile İslambey Caddesi'nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

20.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:56
Çırçır, Rami ve İslambey mahalleleri ilaçlandı
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırçır, Rami Yeni, Cuma Akşemsettin mahalleleri ile İslambey Caddesi'nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çalışmalarda cadde ve sokaklar tankerlerle yıkanırken, süpürge araçlarıyla süpürüldü. Ayrıca çöp konteynerleri yıkama ve dezenfekte araçlarıyla temizlendi. Bu temizlik işleminin ardından bina girişleri, dükkan girişleri dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon işlemleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından özel olarak oluşturulan dezenfeksiyon ekibi tarafından yapıldı. Büyük bir titizlikle sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm ilçe genelinde her gün düzenli olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Akşemseddin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Isparta Belediyesi'nden karantinadaki umrecilere hediye seti - Haber Köylülerden doğal karantina; 'hurdacı ve satıcı' giremiyor - Haber Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi - Haber SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KOMANDOLARA TEŞEKKÜR VİDEOSU - Haber Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading