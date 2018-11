Cirit Atlarının "Kar Üstündeki Dansı" Başladı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:39



CÜNEYT ÇELİK - Kars 'ta kar yağışının etkili olmasıyla Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ata sporu atlı cirit için atlar sahaya sürüldü.Kentteki kar yağışını fırsat bilerek Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde bir araya gelen ciritçiler, ilk kez karla kaplı tarlada cirit oynadı. Başköy , Kekeç ve Sarıgün köylerinden gelen atlı cirit sporcuları, yaklaşık 2 saat süreyle kıyasıya mücadele etti.İki bölüm şeklinde oynanan ciritin ilk bölümünün ardından cirit tutkunu vatandaşlar, atları bir süre dinlendirmek için yolda gezdiriyor.Eğlenceli anların yaşandığı sezonun kar üstündeki ilk cirit oyununda sporcular, at sırtında cirit atma ve tutmadaki hünerlerini sergiledi.Dostluk havasında geçen cirit müsabakalarında yenilen takımın sporcuları, rakibini kutlamayı ihmal etmedi.Cirit sporu yapan köylüler, özellikle kar üstündeki müsabakalarda Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı, bugün "geleneksel atlı spor" olarak anılan ciriti yaşatıp tanıtmayı amaçlıyor.Başkaya: "Kış ayı geldi, cirit müsabakalarımızı başlattık"Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış ayının gelmesiyle kar üstünde cirit oynamaya başladıklarını söyledi.Kendi aralarında gösteri maçları düzenlediklerini anlatan Başkaya, "Kış ayı geldi, cirit müsabakalarımızı başlattık. Yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor, onlar için gösteri maçları düzenleyip atlarımızı hamlıktan çıkartıyoruz." diye konuştu.Başkaya, köylülerin, gençlerin ciritin yaşatılması konusunda hevesli olduğunu ifade ederek, ciritin rakibi bağışlamanın bulunduğu tek spor olduğunu aktardı."Kendi gücümüz ve imkanlarımızla ciriti yaşatmaya çalışıyoruz." diyen Başkaya, "Herkesi cirit oyununu izlemeye bekliyoruz. Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirlere cirit oyunlarını izlemeleri için elimizden gelen imkanları da sunup her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Serkan Tekin : "Cirit köylüleri kaynaştırıyor"Sporculardan Serkan Tekin, köylerde cirit sayesinde insanların kaynaştığını anlatarak, şunları kaydetti: Sabah erkenden kalkıp atlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonra kamyonlara bindirip cirit sahasına geliyoruz. Kış gelince köy köy gezip hem atlarımızı gezdiriyoruz hem de cirit yapıyoruz. Kış bizim için güzel oluyor. Cirit ile köylüler arasında kaynaşma sağlanıyor."Laloğlu köyünün muhtarı Kemal Koçer ise yıllardır köylerde bu tarz oyunların oynandığını belirterek, şöyle konuştu:"Cirit sporu dededen, babadan kalmadır. Çevre köylerden geliyorlar, her hafta bir köyde cirit oynuyorlar. Çevre köylerden toplanıp ciriti izlemeye geliyorlar. Eskiden atlar ile yarışlar da yapılırdı. Böyle organizasyonları gördükçe mutlu oluyoruz."Köse: "Karda at koşturmak ayrı keyif"Cirit müsabakalarını izlemek için Hatay 'dan Kars'a gelen Mustafa Köse , binicilikle uğraştığını ifade ederek, "Binicilikle uğraştığımdan buraya geldim. Bir ağabey sayesinde cirit ile tanıştım, eğer biraz daha kendimi geliştirirsem ciritle de ilgilenmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda okçuluk da yapıyorum." ifadelerini kullandı.Köse, ilk defa Kars'ta kar üstünde ata binildiğini, cirit oynandığını gördüğünü söyleyerek, şunları ifade etti:"Bu tür güzel organizasyonlar ile köylüleri bir arada tutan birçok oyun oynanıyor. Binicilik, cirit ve kayak gibi birçok organizasyon burada oluyor. İnsanlar Kars'a gelirken pek bir şey bulamayacaklarını düşünüyor ama kar üstünde ata binildiğini, cirit oynandığını görmemiştim. Gerçekten karda at koşturmak çok ayrı bir keyif."