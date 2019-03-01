01 Mart 2019, 14:09
»»

Cirit ve Akarca'dan Başsavcı Fidan'a Ziyaret

Cirit ve Akarca

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı ziyaret etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Cirit ve Akarca'yı, Başsavcısı Fidan ile başsavcı vekilleri ve İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Serap Durmaz, protokol kapısında karşıladı.

Karşılamanın ardından adliye şeref defterine yazı yazan Cirit ve Akarca, daha sona toplu fotoğraf çektirdi.

Cirit ve Akarca, Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasında bir süre görüştükten sonra adliyeden ayrıldı. Güncel
Kaynak: AA