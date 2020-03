"Ciritçi dede" olarak bilinen Erzurumlu Baki Bayraktutan, ilerleyen yaşına rağmen at sevgisinden vazgeçmiyor.Kentte 7'den 70'e herkesin tanıdığı Bayraktutan'ın atlara ilgisi, 7 yaşında cirit sporu yapmasıyla başladı.Küçük yaşlarda bindiği at sırtından 75 yıldır inmeyen Bayraktutan, aradan geçen yıllara rağmen bu tutkusunu hiç kaybetmedi.Erzurum'da düzenlenen 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları açılışında at sırtında yaptığı gösteriyle Türkiye 'de herkesin dikkatini çeken 82 yaşındaki Bayraktutan'a, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev ve ahır yaptırarak destek oldu.Hala ilk günkü heyecanla ata biniyorBayraktutan, yaşa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla dörtnala koşturmasa da hala ilk günkü heyecanla at biniyor."Beyaz atlı prens" olarak da anılan Baki Bayraktutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren başlayan at tutkusunun hayatının her anında olduğunu söyledi.Atın sırtında yaşamanın kendisini zinde tuttuğunu ifade eden Bayraktutan, şöyle konuştu:"Her zaman kır ata bindim, kırlar sevimli olur. Ne demiş büyüklerimiz, 'Sakla kırı, bin doru, yağızında binde biri.' Kır süslü olur, dor sağlam olur, dayanıklı olur. Kır narindir, süslü olur. 7 yaşından başlayıp ata bindim ve bu merak bir hevestir. Şimdi sen bana, 'Son model araba versen, atını verir misin?' diye sorsan, ben atımı vermem. Ben atı severim sen de taksiyi seversin. Taksi pahalı ama bana yaramaz. Atın bakımı zor olmasa sadece özel günlerde değil her gün cirit binerim. Atın tımarı, yemi ve temizliği zor ama atlardan da vazgeçemedim."Rüyalarını çok sevdiği atlar süslüyorBayraktutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği değer ve destekle atlara olan tutkusunun arttığını belirterek, atların sürekli rüyalarına girdiğini dile getirdi.Sık sık rüyalarında ata bindiğini gördüğünü ifade eden Bayraktutan, şunları kaydetti:"Onlarla bir ömür geçirince, rüyalarımda da atlar oluyor. Kapının önünden 50 araba geçse, dönüp bakmam ama bir at geçse 'nasıl bir at' diye hemen bakarım. Atların bendeki değerini artıran ayrı bir husus ise 2011 yılında oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Ondan Allah 100 bin defa razı olsun. Allah onu kazadan saklasın. Öyle bir paşa az bulunur. Allah onun eksikliğini vermesin. Benim ahırımı yeniden yaptı, atlarıma uzun süre yeniden temiz ve daha güzel bir yerde bakmamı sağladı."Yaklaşık 10 yıl önce kaybettiği eşinin de at meraklısı olduğunu anlatan Bayraktutan, kendisinin olmadığı zamanlarda eşinin atlarıyla sürekli ilgilendiğini aktardı.Kahvede arkadaşlarıyla sohbet ederken atlardan söz açmamaya gayret ettiğini söyleyen Bayraktutan, "Çünkü at yarenliği yapınca hemen çevredekiler 'at sohbeti başladı, kesin rüyasında yine atları görmüştür' diyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA