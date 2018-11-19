"Çirkin Kral Efsanesi" 7 Yılda Tamamlandı!

Festvalin Türk Sineması seçkisinde yer alan "Çirkin Kral Efsanesi" filminin festivaldeki gösterimi Sinema Anadolu Salonu'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından filmin senaristi ve Hüseyin Tabak ile yazar Tahir Yüksel'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Hakan Savaş üstlendi.

"Türkiye ve dünya sinemasının efsanelerinden Yılmaz Güney'e saygı duruşu niteliğindeki Çirkin Kral'ın Efsanesi, ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarıyla yapılan röportajlarla sanatçının dünya görüşü, sanat anlayışı ve zorluklarla dolu hayatına eğiliyor. Güney'in 1982 Cannes Film Festivali'nde Yol filmi ile kazandığı Altın Palmiye'den sonra Avrupa sinemasında bir efsaneye dönüşmesini tanıklıklarla sunan film, dünya prömiyerini Yılmaz Güney'in 33. ölüm yıl dönümünde Toronto Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Hüseyin Tabak'ın yedi yılda tamamladığı Çirkin Kral'ın Efsanesi, Costa Gavras ve Michael Haneke gibi saygın yönetmenlerle söyleşiler de içeriyor."

"Film okuluna başladığımda aklımda bir Yılmaz Güney belgeseli fikri vardı." diye sözlerine başlayan Hüseyin Tabak, ilk 2 yılının sadece okumakla ve filmleri izlemekle geçtiğini dile getirdi. Senaryo sürecinin 2 yılda filmleri izleyerek, kitaplarını okuyarak ve Yılmaz Güney üzerine yazılmış kitapları okuyarak, tamamlandığını anlatan Tabak, çekimlerin ise 4 yıl kurgu sürecinin de 1,5 yıl sürdüğünü anlattı.

"Film aynı zamanda Türkiye sinemasının bir panoramasıdır. İnsanlar belgeseli izlerken aslında Türkiye sinemasını da izliyor ve Türkiye tarihini ve siyasetini izliyor." diyen Tabak, bunun bize Yılmaz Güney'in gerçekten bu toprakların bir parçası olduğunu gösteriyor." Diye sözlerine devam etti. Yurt dışında Yılmaz Güney'i kime sorsam hemen durup işini bırakıp onun üzerine konuştu ve kendi Yılmaz Güney'ini anlattılar" diyen Hüseyin Tabak sözlerini şöyle tamamladı; "İnsanlar eğer filmi beğenirse ve Yılmaz Güney'i yaşatmak istiyorlarsa ağızdan ağıza yayılacağını düşünüyorum. Sinemada sene sonuna kadar kalır diye umudum var."