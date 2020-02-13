Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro 2019 aralık döneminde yıllık yüzde 21,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 aralık dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı aralık ayında yıllık yüzde 21,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 16,8, inşaat ciro endeksi yüzde 8,1, ticaret ciro endeksi yüzde 26,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 22,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4,0 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı aralık ayında aylık yüzde 4,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 2,8, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 4,2 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA