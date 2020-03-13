Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Ciro endeksleri açıklandı - Ekonomi

Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 20,5 arttı.

13.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:13
Ciro endeksleri açıklandı
Toplam ciro 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 20,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi ciro endeksleri açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20,1, ticaret ciro endeksi yüzde 27,0, hizmet ciro endeksi yüzde 20,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 17,9 azaldı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı ocak ayında aylık yüzde 0,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 8,7 azaldı, hizmet ciro endeksi ise aynı seviyede kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı Ekonomi
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı Ekonomi
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Ekonomi
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın Ekonomi
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın