Ciro endeksleri açıklandı
Toplam ciro 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 20,5 arttı.
13.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:13
Toplam ciro 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 20,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi ciro endeksleri açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20,1, ticaret ciro endeksi yüzde 27,0, hizmet ciro endeksi yüzde 20,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 17,9 azaldı.
Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı ocak ayında aylık yüzde 0,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 8,7 azaldı, hizmet ciro endeksi ise aynı seviyede kaldı. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi ciro endeksleri açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20,1, ticaret ciro endeksi yüzde 27,0, hizmet ciro endeksi yüzde 20,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 17,9 azaldı.
Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı ocak ayında aylık yüzde 0,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 8,7 azaldı, hizmet ciro endeksi ise aynı seviyede kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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