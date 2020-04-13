Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 22,2 arttı.

13.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:23
Ciro endeksleri açıklandı
Toplam ciro 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 22,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı şubat ayında yıllık yüzde 22,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 17,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 28,2, hizmet ciro endeksi yüzde 19,8 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı şubat ayında aylık yüzde 1,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,1, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8, hizmet ciro endeksi yüzde 1,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sanayi üretimi Şubat’ta yıllık yüzde 7,5 arttı Ekonomi
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7,5 arttı
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
BDDK’dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Cari denge Şubat’ta milyonlarca dolar açık verdi Ekonomi
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi
Haberler ›› Ekonomi ››Ciro endeksleri açıklandı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:44: Lüks tatil ucuzladı - Ekonomi 11:42: Aksa Elektrik'ten "kıyasen fatura" bilgilendirmesi - Ekonomi 11:38: Karantina sürecinde online alışveriş sitelerine ve yayın platformlarına saldırılar arttı - Ekonomi 11:36: Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Ekonomi 11:32: ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş'tan "genel durum" açıklaması - Ekonomi 11:02: Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler