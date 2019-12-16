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Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuk köylerine yapılacak oyun parkının hayali ile yaşıyor.

16.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:13Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı
'nın İlçesi kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuk köylerine yapılacak oyun parkının hayali ile yaşıyor.

Çırpı'ya çok yakın olan Çiftlik Mahallesine park yapıldığını duyduklarında heyecandıklarını söyleyen köy çocukları, yöneticiler tarafından babalarına verilen park sözünün tutulmasını istiyor. Muğla merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan Ecrinur Kuşçu ve Nihat Ersoy oyun parkı istediklerini söylediler.

Savaş Uyur, "Buraya futbol sahası yapılmasını istiyoruz. Hiç top oynuyamıyoruz. Arabalar bize çarpabiliyor. Arkadaşlarımız futbol sahası olmadığı için dışarı çıkmıyorlar" dedi.

8 yaşındaki Ezgi Doğan ise, "Köyümüze park istiyoruz. Oynadığımız yer çok kötü. Taşlar var içinde. Oyun alanımızı kendimiz temizliyoruz" diye ifade etti.

Abisi Egehan Doğan da, "Köyümüzde futbol ve basketbol parkı istiyoruz. Yanında da küçük çocukların oynayabileceği park istiyoruz. Şuan içinde camların ve taşların olduğu bir yerde oynuyoruz" diye konuştu.

Çırpı'ya çok yakın olan Çiftlik Mahallesine park yapıldığını dile getiren çocuklar, yöneticilerin babalarına park konusunda söz verdiklerini belirterek, verilen sözün bir an önce tutulması gerektiğini dile getirdiler. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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