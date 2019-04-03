Cirque de Soleil'in İki Yıldızı İş Sanat'ta Parlayacak

Cirque du Soleil'in baş solisti, sevenlerinin "Alegria" adlı şovundan tanıdığı Francesca Gagnon, yıllarca Cirque Du Soleil gösterilerinin müziklerini bestelemiş Rene Dupéré ile 11 Nisan Perşembe akşamı İş Sanat Konser Salonu'nda bir araya geliyor.

Müzik ve dansla küçük yaşlarında tanışan Gagnon, yıllarca ikinci evi olacak sahnede Philippe Parent ve Christian St-Roch gibi ustalarla vokal ve müzik tekniklerini mükemmelleştirdi. Gagnon'un sesi adeta kişiliğinin de bir yansıması olarak, hassas, hareketli ve derinlere kök salan bir birikim olarak karşımıza çıkıyor. Kanada doğumlu sanatçı Cirque de Soleil ile birlikte üç kıtada seyahat edip her akşam binlerce kişi tarafından alkışlandı ve bugüne kadar yaklaşık 90 milyon kişi tarafından izlendi.

Alegria ve Bella parçalarındaki muhteşem yorumuyla hafızalarda yer edinen Francesca Gagnon, Akdeniz'le olan görünmez bağını eserlerine ustalıkla yansıtıyor. Hybride, Meridiano, Au delà des Couleurs gibi önemli albümlere sahip değerli ses Gagnon, Cirque de Soleil'de oldukça şık bir iz bırakıyor.

Bu önemli topluluğun besteciliğini uzun süre yapan Rene Dupéré ise, Benoit Jutras, Violaine Corradi ve sirkin diğer bestecileri birlikte önemli bestelere imza attı. Dupéré, bestelerindeki lirik doğa ve etnik müzik ile Cirque du Soleil'e kendine özgü bir müzikal dünya yarattı.

Francesca Gagnon ve Rene Dupéré, Türkiye'nin başarılı topluluklarından olan Semplice Yaylı Quartet ve akordeon sanatçısı Natalie Bergeron ile birlikte İş Sanat'ta olacak. Hem yıllar süren bir dostluğun hem de Cirque du Soleil'in en sevilen eserlerinin sergileneceği gece izleyicilerine unutulmaz bir gece vadediyor.

Kaynak: Bültenler