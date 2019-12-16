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Cisad Dağı'na tırmanış

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, yeni isim verdikleri Cisad Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

16.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:26Cisad Dağı'na tırmanış
Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, yeni isim verdikleri Cisad Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

merkezinden araçla ayrılan beş dağcı, Kırıkdağ köyüne bağlı Aşağı Kırbaç Mahallesi'ne ulaştı. Buradan Uleder Vadisi'ni takip ederek yaklaşık 1,5 saat yol yürüyen dağcılar, dik ve çamurlu bölgede dağın üst bölgelerine tırmanmaya başladılar. Yaklaşık beş saat sonra kamp yeri olan küçük bir mağaraya ulaşan dağcılar, ertesi gün erken saatte kahvaltı yaparak tırmanışa devam ettiler. Zaman zaman havanın sisli olmasına aldırış etmeden zorlu etapta tırmanışlarını sürdüren ekip, zirve defterinin ilk sayfasına Cisad Dağı ismini yazdı.

Defteri zirvede muhafazaya alan ekip, derneğin flamasını açarak fotoğraflar çekti. Zirve keyfini dağ keçilerini görerek tamamlayan dağcılar, daha sonra hızlı bir iniş yaparak kamp alanına daha sonrada kent merkezine ulaştılar.

Naci Ertunç, Ercan İhtiyatoğlu, Giyasettin Tatlı, Ömer Kaplan ve Feyyaz Tekin'den oluşan ekip, ilk defa çıktıkları ve adını Cisad Dağı olarak bıraktıkları zirve yolunda parkurun çamurlu, çok karlı ve dik olmasının kendilerine zor anlar yaşattığını belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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