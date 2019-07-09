09.07.2019 16:05
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Cisco Acacia'yı 2.6 milyar dolara satın alacak

Cisco Acacia

Ağ teknolojileri firması Cisco Systems, optik bileşen üreticisi Acacia Communications'ı, hisse başı 70 dolardan, 2.6 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Ağ teknolojileri firması Cisco Systems, optik bileşen üreticisi Acacia Communications'ı, hisse başı 70 dolardan, 2.6 milyar dolara satın alacağını açıkladı.
Cisco, Acacia'nın üretmiş olduğu optik, silikon ve yazılım teknolojilerin kendi çalışmalarına destek olacağını belirtirken, Acacia'nın çalışanlarının, satın alma süreci tamamlandığında Cisco'nun ekibine dahil olacağını belirtti.
Satın alma işleminin 2020 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının plnalandığı duyuruldu.
Açıklama sonrasında, Acaica hisseleri yüzde 37.45 değer kazanırken, Cisco hisseleri yüzde 1.03 düştü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Cisco Systems, Cisco, Ekonomi

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