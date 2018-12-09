Kırklareli
Üniversitesi'nin Cisco
Academy İçin Cisco Eğitmen Eğitimi Projesi kapsamında Trakya
Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalandı.
Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür
ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
tarafından proje sözleşmesi imzalandı. Rektör
Şengörür, burada yaptığı konuşmada, projenin 2018 yılı teknik destek programı kapsamında teknik ve mali değerlendirmeler sonucu destek almaya hak kazandığını söyledi.
Eğitimlerde 12 akademisyenin 35 saat eğitmen eğitimi alacağını ifade eden Şengörür, teknik desteğin sağlanmasının ardından eğitim alan akademisyenlerin Kırklareli Üniversitesi Cisco Academy bünyesinde hedef gruplara eğitim verebileceğini belirtti.
Cisco Academy sayesinde öğrencilerin Cisco tarafından sertifikalandırılarak sektörde kalifiye eleman olarak yer almak için ciddi avantaj yakalayacaklarını kaydeden Şengörür, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Şengörür, ilk etapta yaklaşık 100 öğrencinin Cisco sertifikası almasını hedeflediklerini bildirdi.
Trakya Bölgesi,Kırklareli,Cisco
09 Aralık 2018 Pazar 10:17