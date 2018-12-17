Çıtır Çıtır Börek Severlere ?? Teremyağlı Kıymalı Samsa Böreği

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Teremyağ ile hazırladığımız, son derece kolay ve lezzetli Samsa böreğini denediğinizde sizlerde çok seveceksiniz. Yapamam diyenlerin dahi yapabileceği Samsa böreğinin tarifini sizlerde mutlaka bir yerlerde bulundurmalısınız. Çay ile birlikte güzel bir uyum yakalayan bu böreğin kıymalı patatesli iç harcı ile damaklarınız şenlenecek. El açması böreği sevenlerin bayılacağı hem özel günler için hem de kahvaltılar için son derece uygun Samsa böreği çıtırlığı ile de sizler etkisi altına alacak. Sizlerde farklı börek tarifleri denemek istiyorsanız Samsa böreğinin nasıl yapıldığını anlattığımız videomuzu kaçırmayın. İstediğiniz iç harç ile yapabileceğiniz bu böreği sizlerde evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )