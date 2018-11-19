Çıtır Çıtır Pratik Kıymalı Lavaş Böreği Tarifi

Hemencecik hazırlayabileceğiniz kolay ve lezzetli kıymalı lavaş böreğini denediğinizde sizlerde çok seveceksiniz. Sabah
kahvaltılarınıza, beş çaylarınıza yada günlerinize yapabileceğiniz lavaş börek deneyen herkesten tam puan alacak. Tavada da yapılabilen bu böreği bizler fırında yapmayı tercih ettik çokta lezzetli oldu. İsterseniz çay ile isterseniz de ayran ile servis edeceğiniz kıymalı lavaş böreğinizi sevmeyen, tarifini sormayan kalmayacak. Sizlerde bu böreğin tarifini elinizin altında bir yerlere not edin ki rahat rahat verebilesiniz. : )
İkiye kestiğimiz lavaşların ortasına iç harcından koyarak ve üçgen şekli vererek elde ettiğimiz lavaş börekler nasıl yapılır? daha detaylı bir anlatım olsun istiyorsanız sizler için hazırladığımız videomuzu izlemeli ve sizlerde evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:14