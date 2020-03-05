Citizen K Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Amerikalı Oscar Ödüllü Alex Gibney'in üstlendiği belgesel film Citizen
K, bir zamanlar Rusya'nın en zengini iken şimdilerde İngiltere
'de sürgün hayatı yaşayan muhalif iş insanı Mihail Hodorkovski'nin hayatını ele alıyor.Yönetmen:
Alex Gibney Senaryo:
Alex Gibney Filmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
Citizen KYapımcı Firma:
Jigsaw ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltere, ABDOrijinal Dili:
Rusça, İngilizceFilmin Süresi:
128 dk.Dağıtıcı Firma:
Jigsaw ProductionsVizyon Tarihi:
01.01.2070 Citizen K Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.