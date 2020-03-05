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Citizen K Filmi

Citizen K filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Citizen K filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59Citizen K Filmi
Yönetmenliğini ve senaristliğini Amerikalı Oscar Ödüllü Alex Gibney'in üstlendiği belgesel film K, bir zamanlar Rusya'nın en zengini iken şimdilerde 'de sürgün hayatı yaşayan muhalif iş insanı Mihail Hodorkovski'nin hayatını ele alıyor.


Yönetmen: Alex Gibney
Senaryo: Alex Gibney
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Citizen K
Yapımcı Firma: Jigsaw Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: Rusça, İngilizce
Filmin Süresi: 128 dk.
Dağıtıcı Firma: Jigsaw Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:29:04