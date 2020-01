Citroën'den yeni marka hamlesi

Citroën, yenilikçi çözümler üretmeye ve hem sürücülere hem de yolcular için daha ulaşılabilir bir ulaşım deneyimi sunabilmek için çalışmaya devam ediyor.

Citroën'den yapılan açıklamaya göre, Traction Avant'tan 2CV'ye, Type H'dan Berlingo'ya ve C5 Aircross SUV'a kadar Citroën, toplumdaki değişiklikleri her zaman destekleyen popüler bir marka olarak ön plana çıkarken en başından itibaren insanları ve yaşam tarzlarını ilham kaynağı olarak gördü.

Marka, söz konusu yaklaşımın doğal bir yansıması olarak 2017 yılından bu yana günlük faaliyetlerinde "INSPIRED BY YOU" şeklinde uluslararası bir marka imzası kullanıyor.

Marka 2020 yılında elektrikliye geçiş hamlesinin altını çizmek için imzadaki 'e' harfinin üzerine iki nokta ekledi. Söz konusu harf iki farklı anlamı temsil ediyor. Bir yandan Citroën markasının 'ë'si diğer yandan ise elektrikli araçlarda kullanılan 'ëlectric' ifadesidne bulunan 'ë'. "INSPIRËD BY YOU ALL" marka imzasına "hepsi" kelimesini eklemek, Citroën'in elektrikli araçları daha yaygın hale getirme arzusunun altını çiziyor. Citroën, 100 yıldır otomobili ulaşılabilir hale getiriyor ve 2020 yılında da elektrikli otomobilleri daha ulaşılabilir hale getirecek.

Bu yeni uluslararası imza, Citroën markasının 2020 yılı içinde 6 elektrikli modeli için yapacağı iletişimlerde kullanılacak. Citroën, yeni marka imzasını ailenin amiral gemisinin şarj edilebilir hibrit versiyonu olan ve Kasım 2019'dan bu yana siparişe açık olan yeni C5 AIRCROSS SUV Hybrid'de kullanıyor.

Kaynak: AA