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Citroen Berlingo 200 bin satışa ulaştı

Citroën Berlingo’nun üçüncü nesli, tüketiciyle buluştuğu Eylül 2018 tarihinden bu yana 200 bin (Berlingo + Berlingo Van) satış adedi elde etti.

24.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:01
Citroen Berlingo 200 bin satışa ulaştı
Citroën Berlingo'nun üçüncü nesli, tüketiciyle buluştuğu Eylül 2018 tarihinden bu yana 200 bin (Berlingo + Berlingo Van ) satış adedi elde etti.



2019 yılında 150 bin müşteriye ulaşan Berlingo, C3'ün ardından markanın en çok satan ikinci modeli oldu.

Markanın Avrupa 'daki satış rekortmeni konumunda olan Citroën Berlingo, 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 16 pazar payına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Söz konusu satışların üçte ikisini ticari versiyon Berlingo Van, üçte birini ise binek versiyon Berlingo oluşturuyor.

Üçüncü nesil Berlingo'nun ticari başarısı Citroën'in yükselişine de katkı sağlıyor. Citroën 2019 yılında Avrupa'nın en çok satan 12 otomobil üreticisi arasında en güçlü büyümeyi gerçekleştirdi.

Berlingo, hem ticari, hem de binek versiyonda üst donanım seviyeleriyle (Feel & Shine) tercih ediliyor.

Türk tüketicisiyle Mayıs 2019'da buluşan yeni Berlingo, geçtiğimiz yıl sekiz aydan daha kısa bir sürede elde ettiği 2 bin 668 adetlik satış ile segmentinin beşinci en çok satan modeli oldu. Yeni Berlingo bu yılın ilk iki ayında ise Citroen 'in en çok satan ikinci modeli olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler : Citroen, Avrupa, Eylül, Van, Otomobil

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