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Citroen'den eve teslim nisan kampanyası!

Nisan ayı itibariyle müşterilerin hayatını kolaylaştıran dijital çözümleri hayata geçiren Citroën Türkiye, bu aya özel finansman kampanyalarını duyurdu.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Citroen'den eve teslim nisan kampanyası!
Nisan ayı itibariyle müşterilerin hayatını kolaylaştıran dijital çözümleri hayata geçiren Citroën Türkiye , bu aya özel finansman kampanyalarını duyurdu.



Kampanya kapsamında tüm Citroën modellerine, taksit ödemelerine Eylül'de başlayarak, ayda 1600TL'ye sahip olmak mümkün.

Müşteriler, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroën showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabiliyor veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroën modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebiliyorlar. Ayrıca Citroën Türkiye, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim ediyor. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden, sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabiliyor.

Bu süreçte müşteriler, citroen.com.tr adresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroën yetkili satıcısıyla görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca müşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek.

Nisan kampanyası kapsamında Yeni Citroën C5 Aircross SUV, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda 1600TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor.

Citroën C3, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda 1600 TL taksit imkanı ve 119.000TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroën C3 Aircross SUV, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda 1.600TL taksit imkanı ve 144 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Berlingo şimdi tam otomatik vites seçeneği ile Citroën Yetkili Satıcılarında. Berlingo'ya dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: Türkiye, Otomobil
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