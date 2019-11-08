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Citroen'den kasım fırsatları

Citroen, kasım ayında yüzde 0’dan başlayan faiz seçenekleri sunuyor.

08.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:13 Citroen'den kasım fırsatları
, kasım ayında yüzde 0'dan başlayan faiz seçenekleri sunuyor.



Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 202 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Berlingo'ya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün! Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroën ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysée, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim fırsatı da bulunuyor.


Citroen, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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