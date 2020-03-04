Citroen'den mart ayına özel kampanya

Citroen , güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için mart ayına özel fiyatlarla cazip faiz oranları sunuyor.



Citroen açıklamasına göre, mart ayına özel Citroen marka araçlarda 50 bin TL için yüzde 0,69'dan başlayan faiz imkanı tanınıyor.



Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 210 bin 500TL'den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0,89 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Tam otomatik Berlingo'ya ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile sahip olmak mümkün oluyor.



Citroen binek modellerinden; tasarımı ile dikkati çeken Citroen C3 ve Citroen C3 Aircross SUV'un yanı sıra verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modelleri de 50 bin TL için 12 ay vade yüzde 0,69 faiz ile satışa çıkıyor.