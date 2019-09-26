Haberler » Güncel » Haber

Citroen V Weekend Motoring'e katılacak

Citroen, ürün gamını V Weekend Motoring'de sergileyecek.

26.09.2019 18:38Citroen V Weekend Motoring'e katılacak
Citroen, ürün gamını V Weekend Motoring'de sergileyecek.
Citroen açıklamasına göre, Citroen, geçen günlerde tanıttığı "Comfort Class SUV" Yeni Citroen C5 Aircross SUV'un Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemini standında ziyaretçilere deneyimletecek. SUV ailesinin bir diğer üyesi C3 Aircross SUV, sıra dışı tasarımı ile öne çıkan C3 ve segmentinin öncüsü Yeni Berlingo da ziyaretçilerle buluşacak.
Citroen, ürün gamındaki modelleri test etmek isteyen misafirlerini 27-28-29 Eylül tarihlerinde V Weekend Motoring'de standına davet ediyor.

Citroen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15 Sancaktepe'de çatlaklar oluşan 2 katlı bina boşaltıldı
19:15 Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı
19:15 Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti
19:15 Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı
19:15 Bahçelievler'de bir bina tahliye edildi
19:14 Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı
19:12 Şirinevler'de hasar gören binalardan detaylar (2)