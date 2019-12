Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kurulu Köyceğiz'de yapıldı

Cittaslow (sakin şehir) Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı, Cittaslow Türkiye ağına katılmaya hak kazanan Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi.Kulak Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, Cittaslow'un sadece unvanı alıp tabelayı asmakla biten bir şey olmadığını, hayatın her anında, her alanında uygulanması gereken kriterlerinin bulunduğunu söyledi.Türkiye'nin sakin şehirler cenneti olduğuna dikkati çeken Soyer, "Dünyanın birçok yerinde sakin şehirleri ziyaret ettim. Her birinin kendi özellikleri, kendi güzellikleri elbette var. Türkiye'de muazzam güzellikler var. Bu zenginliklerin dünya ile buluşması lazım. Anadolu'nun hazinelerini dünyanın keşfetmesi lazım. İşte Cittaslow buna imkan verecek. Cittaslow ile beraber aslında dünya Türkiye'yi yeniden keşfedecek. Türkiye'nin bambaşka bir boyutunu, derinliğini, zenginliklerini keşfedecek. Bu nedenle sakin şehir Anadolu'nun turizmi, tarımı için yeni bir kaldıraç." diye konuştuKöyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, sakin şehir unvanının Köyceğiz'in tanınırlığını artırdığını bildirdi.Çalıştaya Soyer ve Okatan'ın yanı sıra Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Cittaslow Türkiye sekreteryasından Samet Akboğa ve Candaş Balta, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ile Türkiye'nin 17 Cittaslow kentinin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.