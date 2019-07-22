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Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı halde bulunan civanın yere dökülmesinden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

22.07.2019 15:07
Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı halde bulunan civanın yere dökülmesinden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öğle saatlerinde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvarı'nda oda ısısında sıvı halde bulunan civanın yere döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Genel Müdürlük çalışanı 11 kişi tedavi edilmek üzere Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Civadan etkilenen Genel Müdürlük çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
Kaynak: AA
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Güncel

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