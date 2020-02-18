Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?

Civata kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Cıvata nasıl yazılır? Civata mı, cıvata mı? TDK'ya göre cıvata kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. CIVATA NASIL YAZILIR? CIVATA MI, CİVATA MI? Civata: YanlışCıvata: Doğru TDK'YA GÖRE CIVATA NE DEMEK? cıvataisim, (cıva'ta), İtalyanca chiavardaBirbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.