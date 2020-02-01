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Çivril'den deprem bölgesine bir kamyon elma

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde hayırseverler tarafından toplanan 620 kasa elma, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a gönderildi.

01.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:28Çivril'den deprem bölgesine bir kamyon elma

DENİZLİ'nin ilçesinde hayırseverler tarafından toplanan 620 kasa elma, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği 'a gönderildi.

Çivril Belediyesi, Elazığ'ın ilçesinde meydana gelen depremin ardından yardım kampanyası başlattı. İlçedeki üreticiler tarafından 620 kasa elma toplandı. Elmalar kamyona yüklenerek, Elazığ'a gönderildi. Yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, "Biz millet olarak her zaman yardıma hazırız. Çivril elmasıyla ünlü bir memleket. Burada yaklaşık 150 bin ton elma üretilmektedir. Biz elma gönderiyoruz, kimi belediye başkanları sebze gönderiyor, portakal ve meyve gönderiyor. Herkes ne üretiyorsa, gönlünden ne kopuyorsa onu gönderiyor. Çivrilli elma üreticisi kardeşlerimiz, hemşehrilerimizin destekleriyle bir kamyon dolusu elmayı Elazığ'a gönderdik. Çivril geçmişte olduğu gibi bugünden sonra da bu hayırlarına hasenatlarına devam edecek. Allah memleketimize tekrar acılar yaşatmasın" dedi.



Sivrice, Deprem, Elazığ, Çivril, Güncel

Kaynak: DHA

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