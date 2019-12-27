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Çivril'e doğal gaz verilmeye başlandı

-AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli milletvekili Cahit Özkan, Çivril'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandığını belirterek refahı tüm topluma yaymak için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

27.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:44
-AK Parti Grup Başkanvekili ve milletvekili Cahit Özkan, 'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandığını belirterek refahı tüm topluma yaymak için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.
Özkan, Denizli'nin Çivril ilçesinin doğal gaza kavuşması dolayısıyla Şehitler Mahallesinde ziyaret ettiği evde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat 2019'da Denizli ziyaretinde Çivril'e 2019'da doğal gaz verileceği müjdesini verdiğini hatırlatarak, gerekli çalışmaların tamamlanarak ilçenin doğal gaza kavuştuğunu ifade etti.
Vatandaşların doğal gazın konforuyla buluşacağına işaret eden Özkan, şunları söyledi:
"Çivrilimiz'de hayatı kolaylaştıracak, konfor ve temizliğini getirecek bu çalışmaları tamama erdireceğiz. Bugün burada doğal gazın verilmeye başlandığı ilk evlerden birisi olan Alper Ailesi'nin evindeyiz. İlçenin bütün mahallelerine yayılması için EPDK kararı ve BOTAŞ boru hattı ihalesi işlemleri de tamamlandı. En kısa zamanda ilçe genelinde de tüm insanımıza bu konforu yaşatma gayreti içerisinde olacağız.
Biz refahın, belirli semtlerde, belirli ekonomik, sosyal statüyü paylaşan çevrelerde paylaşılmasını doğru bulmuyoruz. Eğer refah ve kalkınma, ülke geneline yayılmışsa gerçek anlamda hayata geçtiğinden bahsedebiliriz. İnşallah ilçe genelinde de tüm insanımıza bu konforu yaşatma gayreti içerisinde olacağız."
Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da ilçe halkının en önemli beklentisi olan doğal gaza kavuştuğunu, artık daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşayacaklarını aktardı.
Vural, "Çivril merkez, Iğdır, Haydan ve Menteş mahallelerinde doğal gaz arzını sağlayacağız. 7 yıl içerisinde Çivril'de doğal gaz kullanmayan ev kalmayacak şekilde çalışmalar devam edecek." diye konuştu.
Doğal gazın bağlandığı ev sahibi Mehmet Alper, yetkililere teşekkür ederken eşi Nazlı Alper de artık külden kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Doğal gaz kullanmaya başlayan Mustafa Saray da eşinin astım hastası olduğunu, sobayla ısınmaları nedeniyle sağlığının olumsuz etkilendiğini artık bu dertten kurtulduklarını kaydetti.
Çivril'e doğal gaz verilmeye başlandı

Milletvekili, AK Parti, Denizli, Çivril, Güncel

Kaynak: AA


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