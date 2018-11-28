Çivril Geleneksel Voleybol Turnuvası Başlıyor

Denizli Çivril
Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Çivril Geleneksel Voleybol Turnuvası" 3 Aralık
da başlayacak.
Voleybol turnuvası Çivril Spor Salonu'nda yapılacak. Takımlar 3 grupta ter dökecek. A Gurubunda Menteş
, Yuvaköy, Belence, Esnaflar, Karayahşiler Çal
Gençlik, Haydan takımları B Grubunda Çivril Eğitim İş Sen, Pamukkale Üniversitesi
, KYK, Baklan Eğitim Bir Sen
, Yamanlar, Kıralan Fatih Koçak
ve C Gurubunda ise Çivril Eğitim Bir Sen, Karahallı
, Sökmen, Kızılcayer, Sarılar
, Kıralan Demir ve Server Gazi Hastanesi takımları olacak. Toplam 21 takımın katılacağı turnuvaya çevre ilçelerden takımlarda katılacak. Böyle önemli bir turnuvanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven
, "Göreve gediğimiz ilk günden itibaren sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere her zaman destek olduk ve yine olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda düzenlendiğimiz voleybol
turnuvasında mücadele edecek tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ
3 Aralık,Denizli,Çivril,voleybol
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:33