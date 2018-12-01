Çivrilli Hayırsever İş Adamı Kameroğlu Yad Edildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:42



01 Aralık 2018 Cumartesi 10:42

Denizlili hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.Çivril'e kazandırdığı eğitim kurumları sayesinde birçok öğrenicinin hayatına yön veren hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu vefatının ikinci yılında mezarı başında dualarla anıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özcan, Halk Eğitim Müdürü Ramazan Eroğlu, okul müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katıldı anma programında Kameroğlu'nun mezarına çiçek bırakan öğretmen ve öğrenciler dua ettiler. Çivril'de anaokulu, lise, huzur evi, cami ve sağlık ocağı yapımına destek veren ve "devlet üstün madalyası" sahibi olan hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu, akciğerinde çıkan problem nedeniyle kaldırıldığı hastanede 30 Kasım 2016 tarihinde 81 yaşında vefat etmişti. - DENİZLİ