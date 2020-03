Çizdiği resimlerle umutsuzluğun önüne geçen kadınları betimliyor

Çizdiği resimlerle umutsuzluğun önüne geçen kadınları betimliyorANKARA - Ressam Özlem Şeran'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açtığı 'Kadına Şiddet Değil, Şefkat' konulu resim sergisi bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ressam Özlem Şeran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadına Şiddet Değil, Şefkat' konulu bir resim sergisi açtı. 20 Mart tarihine kadar devam edecek sergiye Ankaralı sanatseverlerin, başlarda yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Şeran, Korona Virüs kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla ziyaretçi sayısında da düşüş yaşandığını aktardı.Yaptığı resimlerle kadına şiddet konusuna dikkat çekmek isteyen Ressam Şeran, 'Şiddeti' yüzlerine işlediği kadın portreleriyle betimledi. Aile içinde kadına uygulanan şiddetin çocuğun psikolojisinde de derin yaralar açtığına değinen Şeran, resim yapmaya çocukluğunda bindiği atların portresini çizerek başladığını söyledi."Ben bir farkındalık oluşturmak istedim"14'ncü kişisel sergisini Ankara'da bulunan bir AVM'nin sanat galerisinde açan Şeran, "Yıllardır resim yapıyorum. Üniversite de resim eğitimi aldım. Çocukken ata biniyordum. Atlara olan tutkumdan dolayı ilk sergilerime at resimleriyle başladım. 13 kişisel sergi açtım bu 14'ncü sergim. Bu sergim kadınlar konulu. Günümüzde ne yazık ki kadına şiddet çok fazla. Sergimin adından da anlaşılacağı gibi şiddet değil, şefkat ağırlıklı bir sergi açtım. Bu sergide çocuk ve kadın ağırlıklı portre çalışmalarım var. Ben bir farkındalık oluşturmak istedim" diye konuştu."Cinayet haberlerine değil, başarı haberlerini duymak, görmek istiyorum"Aile içindeki şiddetin kadın ruhunu zedelemesinin yanı sıra çocuklar için de psikolojik baskı oluşturduğunu dile getiren Şeran, "Kadınlarımızın iş, sanat, bilim hayatında başarılı olduğunu görmek istiyorum. Şiddet yerine, şefkat olsun istiyorum. Cinayet haberlerine değil, başarı haberlerini duymak, görmek istiyorum. Farkındalık oluşturmak için açtığım sergide de kadınların yaşadığı sıkıntılara değinmek istedim. Sadece kadınların sıkıntıları değil aslında, çocuklar da var. Bu sergiyle aslında şunu anlatmaya çalışıyorum; bir çocuk için ilk tanıdığı erkek, en sevdiği, en değer verdiği erkek babasıdır. Ama özellikle kız çocukları, babasının annesine yaşattıklarını gördükten sonra çok büyük bir travma yaşıyorlar. Farkında değiller anladığım kadarıyla. Bu sadece kadına yaşatılmış bir travma değil, çocuklar da çok etkileniyor. Bir kız çocuğu; babasının annesine uyguladığı muameleyi gördükten sonra nasıl ileride bir beyi sevecek, nasıl güvenecek. Bu psikolojiyle çok zor" ifadelerini kullandı."Kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım"Sosyal medya üzerinde ve haber kanallarında kadına yönelik şiddet haberleri izlemekten sıkıldığını söyleyen Şeran, kadınların başarı haberlerini alacağı günleri beklediğini, "Benim resimlerimde çocuklar hüzünlü ama mutsuz değil. Ben mutsuzluğumu hiç sevmem. Hayata hep güzel tarafından bakmak isterim. Ben bu durumun düzelmesini istiyorum. Böyle bir psikoloji altında büyüyen çocukların gelecekleri mahvolmamalı. Bunu da vurgulamak istedim. Kadınlarımıza tabii ki devletimiz sahip çıkıyor fakat her kadın bunu bilmiyor olabilir. Kadınlarımızı bilinçlendirmek lazım. Kadınlar yalnız değiller. Uzun sürecek bir süreç, hemen düzeleceğini sanmıyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve diğer devlet büyüklerimizin de destekleriyle bu konular azalacak. Şiddet, cinayet yerine kadınlarla ilgili daha güzel haberleri izleyeceğiz, okuyacağız" diye açıkladı."Temiz olunduğu sürece virüsten korkmamıza gerek yok"Sergiyi özellikle 8 Mart Kadınlar Günü'ne denk getirdiğine vurgu yapan Şeran, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgınının açtığı sergiyi de etkilediğini aktardı. Şeran, "Bu sergiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açtım. O zamanlar ilgi yoğundu ama ne yazık ki virüs dolayısıyla AVM'ler biraz boşaldı. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Umarım yakın zamanda bu sıkıntıları da atlatırız. Bence temiz olunduğu sürece virüsten korkmamıza gerek yok. Bu virüs dünyaya yayıldı ama umut ediyorum ki bir an evvel tedavisi bulunsun" dedi."Kadınlarda ve çocuklarda gözler ve bakışlar her şeyi anlatır"Sergiyi ziyaret eden sanatseverlerden aldığı dönütlerin pozitif olduğunu da söyleyen Şeran, "Ziyaretçiler, sergimi çok beğeniyor. Kadın portrelerimi de çocuk portrelerimi de çok beğeniyorlar. Bu durum beni çok memnun etti. Virüse rağmen ilgi gördüm. Emek ve duygu var bu resimlerde. Ben duyguyu yansıtmaya çok özen gösteririm. Gözlere çok önem veririm. Kadınlarda ve çocuklarda gözler ve bakışlar her şeyi anlatır. Burada her ülkeden kadını da görebilirsiniz. Kadına şiddetin bitmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

