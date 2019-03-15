Cizgi Rent a Car ITB BERLİN Turizm Fuarına Katıldı

187 ülkeden 12 bin civarında katılımcının ziyaret ettiği tahmin edilen fuarda, turizm sektörünün öncü markaları bir araya gelerek, yeni iş birliği fırsatları ve sektörün geleceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'de toplam 16 lokasyonda araç kiralama hizmeti vermekte olan Cizgi rent a car, 6 Nisan 2019'ta tam olarak faaliyete geçecek yeni yapılan 3. İstanbul Havalimanındaki yeni ofisinin heyecanını da fuara taşımayı ihmal etmedi. Var olan ticari ilişkilerin değerlendirilmesi ve özellikle yurt dışındaki bağlantılarının arttırılması yönünde fuar boyunca bir dizi görüşme yaptı.

Firma yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Bireysel ve operasyonel kiralama, sektördeki oyuncu sayısı ve dolayısıyla rekabet de aynı şekilde artmakta. Bu koşullarda, sadece hizmet kalitesi, operasyon hacmi ve müşteri memnuniyet oranı yüksek firmalar gelişim gösterebiliyor. Hizmet ağımızı ve kalitemizi daha da arttırmak için, müşterilerimizi dinliyor, müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı vizyon üretmeye çalışıyoruz. Beklentileri ve her geçen gün değişen sektörel gelişmeleri takip ediyoruz.

Türkiye'de araç kiralama hizmet standardı artık, dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki standartlara çok yakın, ancak, Türkiye'de sektöre giriş bariyeri gibi bir mekanizma olmadığından, çok sayıda kayıt dışı araç kiralanıyor, bu durum hem kayıt dışı ekonomi hem Türkiye'ye ziyarete gelen turistlerin bakış açısını hem de sektörün genelini olumsuz etkiliyor." dendi.

ITB Berlin'de yer almanın, Türk turizmi açısından önemine de değinilen açıklamada, otel, seyahat acentası, araç kiralama ve turizm teknolojisi konusunda dünyadaki en önemli kurumların bir araya geldiği bir fuar olması dolayısıyla, bu fuarın kendileri tarafından çok önemsendiği, firma olarak, yurt dışı seyahat acentaları, yabancı broker firmaları ve B2B teknolojisi hakkında görüşmelerin sağlandığı ve bu anlamda verimli bir fuar dönemi geçirildiği" belirtildi.

Türkiye'de günlük araç kiralalama pazarıının yaklaşık % 10'unu elinde bulunduran Cizgi rent a car, lokasyon ve araç parkı yatırımları ile birlikte, önümüzdeki 2 yıl içerisinde pazar payını % 15'e çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler