Çizgi Roman Kahramanları Yeni Nesille Buluştu

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MALTEPE Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 'Çizgi Romanı Yaşatanlar' sergisine ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan sergi, 25 Mart'a kadar açık olacak.Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Çizgi Roman Okurları Derneği ile beraber gerçekleştirilen 'Çizgi Romanı Yaşatanlar' sergisinde çizgi roman alanında, yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları kapak ve dergi tasarımlarıyla adından söz ettirmiş 24 sanatçının orijinal işleriyle çizgi severleri buluşturuyor.GSF Sanat Galerisi'nde açılan ve 25 Mart'a kadar sürecek serginin açılışını GSF Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürü Prof. Dr. Simten Gündeş ve Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı yaptı. Çizerlerin kitap imzalamasıyla devam eden açılış töreni resital, Aslan Şükür'ün 'Altın Fırçalı Adam' belgeselinin gösterimi ve söyleşilerle son buldu."NOSTALJİK BİR YOLCULUK"Çizgi romanı yaşatanlar sergisinin bu yıl düzenlenen 3'üncü sergi olduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Selahattin Yıldız, "24 usta çizerin 86'ya yakın işinin sergilendiği bir bu sergi kapsamında Türkiye'de çizgi romanı yaratanlar, çizgi romanın tarihini yazan üstatların orijinal çizimleri var. Her biri birbirinden çok kıymetli, çok değerli. Onları burada ağırlamaktan ve onları çizgi roman severlerle buluşturmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Bu sergi aynı zamanda güzel sanatlar fakültesinde eğitim gören öğrencilerimiz için de çok kıymetli bir deneyim sunuyor" dedi."Bu aynı zamanda benim için de nostaljik bir yolculuk" diyen Prof. Dr. Yıldız, "Tarkan'la, Kara Oğlan'la, Kara Murat'la büyüdük, onları çok okuyorduk. Onlar bizim başucu kitaplarımızdı, yastık altında saklardık" ifadelerini kullandı.Bu sergi ile yeni neslin ilgisini çekmek istediklerini kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Onlar dijital çağı yaşıyorlar ve onların dikkatleri, bütün ilgi alanları elektronik ortamda. Dolayısıyla onlar malzemeye dokunamıyorlar, uzaklar ve malzemenin kokusunu almıyorlar. O anlamda bizim dönem ile aralarında büyük bir kopukluk var. Bu durumun da onlara örnek teşkil etmesini istiyoruz" diye konuştu.GENÇLERİN HEVESLERİ ARTMALICaddebostan Kültür Merkezi'nden sonra sergiyi ikinci defa göstermekten ötürü mutlu olduklarını belirten Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı ise şöyle konuştu "Akademik ortama girmek bizim için çok önemliydi. Çünkü gençlerin de çizgi roman okuma alışkanlığını bizler gibi yaşamasını çok arzu ediyoruz. Çizimlerin tablette yapıldığı bir dönemdeyiz. Buradaki çizimlerin hepsi el işi ve orijinal çizimler. Genç arkadaşlarımızın bunları gördükten sonra heveslerinin artacağını düşünüyorum. İlk sergimizden çok iyi geri dönüşler oldu. Garip bir sergi, insanların geçmişe dönmek hoşuna gidiyor."Sergide Aslan Şükür, Ömer Muz, Ersin Burak, Sezgin Burak, Suat Yalaz, Yücel Köksal, Yalçın Dağlı, Eralp Noyan, İsmail Gülgeç, Hikmet Yamansavaşçılar, Ragıp Derin, Faruk Geç, Şahap Ayhan, Samim Utkun, Talat Güreli, Refet Kartal, Cemal Dündar, Haslet Soyöz, Abdullah Turhan, Fatih Okta, Mehmet Dal, Özcan Eralp, Firuz Aşkın ve Ural Akyüz'ün eserleri yer alıyor. - İstanbul