Haberler » Güncel » 'Çizgilerle Yemen' Sergisinin ikincisi Kayseri'de açıldı - Haber

'Çizgilerle Yemen' Sergisinin ikincisi Kayseri'de açıldı

İlki İstanbul'da Çamlıca Cami'nde açılan 'Çizgilerle Yemen Sergisinin ikincisi Kayseri Müftüsü Şahin Güven tarafından açıldı.

11.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:08'Çizgilerle Yemen' Sergisinin ikincisi Kayseri'de açıldı
İlki İstanbul'da Cami'nde açılan 'Çizgilerle Sergisinin ikincisi Müftüsü Şahin Güven tarafından açıldı.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki karikatüristlerin çizdiği 60 eserin yer aldığı 'Çizgilerle Yemen' Sergisi kentte bulunan bir alışveriş merkezinde açıldı. Açılışta konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, yaşanan dramın görülerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Güven açıklamasında; "Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle Kayseri'de önemli bir etkinlik daha gerçekleştirmekteyiz. Bu etkinlik 'Çizgilerle Yemen' sergisi. Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan karikatürist çizerlerimizin Yemen'de yaşanan dramlara dikkat çekmek için yapmış oldukları eserlerin bir araya toplanması sonucu gerçekleşen bu sergimizde 60 adet çizgilerle Yemen'i anlatan portremiz var. Bunları dünyanın farklı yerlerinden çizen karikatüristlerimizin kendilerinden onay alınarak diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle uluslararası Çizgilerle Yemen Sergisi'nin ilkini Büyük Çamlıca Camimizin sergi salonunda gerçekleştirmiş olduk. İkincisini de hayırlısıyla Kayseri'de gerçekleştiriyoruz. Biz Kayseri İl Müftülüğü olarak talip olduk. Kayserili vatandaşlarımızın özellikle bu alışveriş merkezimize geldikleri zaman sergiyi gezmek, ve burada anlatılan dramı görmek suretiyle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı, dünyanın neresinde bir dram varsa, neresinde ihtiyaç varsa oraya yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun en önemli ayaklarından birisi de halkımızın dünyanın dört bir yanına yaşanmakta olan dramlara dikkatlerinin çekilmesidir. İnşallah Kayseri halkımız, buradaki çizerlerimizin çizmiş olduğu Yemen'deki dramı görerek farkındalıkları artar ve ona göre ellerinden gelen gayreti gösterir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından katılımcılar, eserleri gezerek bilgi aldı. - KAYSERİ

Şahin Güven, Çamlıca, Kayseri, Yemen, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53 FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2) aktüel görüntü
17:53 Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi
17:53 İSTANBUL'DA SU ZAMMINA TEPKİ: İMAMOĞLU VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI
17:52 Teröristlerin EYP ile tuzakladığı motorsiklet, etkisiz hale getirildi
17:52 CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
16:50 Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:54:50