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Çizgili sırtlan fotokapana takıldı

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan Adıyaman'ın Kahta ilçesinde fotokapana takıldı.

13.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:00Çizgili sırtlan fotokapana takıldı
Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan 'ın ilçesinde fotokapana takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için gönderilen fotokapanlar yaklaşık ay önce kurulmaya başlandı.

İlk etapta 7 adet kurulan fotokapanlara daha sonra 14 adet eklendi. Adıyaman'da çeşitli bölgelere yerleştirilen fotokapanlardan ilk görüntüler alınmaya başlandı. Yıllardır Adıyaman bölgesinde görülmeyen çizgili sırtlan, bu kez Kahta ilçesi Nemrut Dağı bölgesinde görüldü. Fotokapana takılan çizgili sırtlanın yaşamı ekipler tarafından takip ediliyor.

Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mühendisi Özgür Er, "Yaklaşık bir aydır yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmalarında görüntüsüne üç yıldır rastlamadığımız önemli bir tür olan çizgili sırtlanın görüntülerini elde etmiş bulunmaktayız. Takibine devam edeceğiz. Çizgili sırtlan koruma altında olan önemli bir türdür" dedi.

Uluslararası anlaşma CITES kapsamında 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan yıllar sonra tekrar Adıyaman'da görüldü. Adıyaman'da 2013 yılında kurulan fotokapan ile görüntülen ve daha sonra cip takılan çizgili sırtlan en son Kahramanmaraş bölgesinde araç çarpması sonucu ölmüştü.

Geçtiğimiz yıllarda Gaziantep-Besni sınırında çizgili sırtlan vatandaşlar tarafından görülmüştü. - ADIYAMAN

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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