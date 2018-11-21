21 Kasım 2018 Çarşamba 17:50



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:50

Viranşehir ilçesinden bir öğrenci, Türkiye genelinde düzenlenen "Çizimlerle 40 Hadis" resim yarışmasında üçüncü olmayı başardı.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), öğrencilerin hadisleri öğrenmesi, zihin dünyalarında canlandırması ve bu hadisler ışığında hayatlarını sürdürmeleri amacıyla, ortaokul öğrencilerine yönelik "Çizimlerle 40 Hadis" resim yarışması düzenledi.Viranşehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Medine Tokacı, katıldığı yarışmada üçüncülük derecesini elde etti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, dereceye giren Medine Tokacı, rehber öğretmeni Zeki Kapat, okul müdürü İdris Taçar ile TÜGVA Viranşehir Temsilcisi Erol Direk'i makamında ağırlayarak elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.Viranşehir adına gurur duyulacak bir başarının elde edildiğini belirten Ateş, "İlçemizi gururlandıran öğrencimiz Medine Tokacı'yı tebrik ediyorum. Başarılarının hayatı boyunca devam etmesini diliyorum. Okul öğretmenlerimize de iyi bir nesil yetiştirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimize aittir. Yetenekli öğrencilerimizi onurlandırarak sahip çıkmalıyız." dedi.Ziyaret sonrası Ateş, misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.