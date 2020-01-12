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"Çizimlerle 40 Hadis" sergisine yoğun ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Şubesi tarafından açılan "Çizimlerle 40 Hadis" sergisi büyük ilgi gördü.

12.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:15

Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Şubesi tarafından açılan "Çizimlerle 40 Hadis" sergisi büyük ilgi gördü.


Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde açılan "Çizimlerle 40 Hadis" sergisine Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Milli Eğitim İl Müdürü Metin Yalçın, Gençlik ve İl Müdürü Feyzullah Dereci, Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, Eğitim Bir-Sen Başkanı Mustafa Arslan, İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide öğrenciler tarafından çizilen hadisler konulu resimler yer alırken, 100'ün üzerindeki eserden bazıları genel merkezde sergilenecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide hadislerin önemine vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR


Türkiye, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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