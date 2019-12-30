Çizimlerle 40 Hadis yarışması finali yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği çizimlerle 40 Hadis yarışmasının Balıkesir finali Salih Tozan Gösteri ve Kültür Merkezinde düzenlendi.



Balıkesir'de Ortaokul öğrencileri bir Hadis-i Şerif belirleyerek onun resmini çizdiler. 20 ilçeden 120 öğrencinin katıldığı yarışmada tüm öğrencilere sertifika ve hediyeler verildi. İlk üçe ise özel plaket takdim edilerek resimleri tüm Türkiye'de yarışmak üzere tekrar değerlendirilmeye alındı.



Yarışmada Balıkesir İl birincisi : "Müslüman bir kişi ağaç diker de ondan insan, hayvan ve ya kuş yerse, bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman kişiye sadaka olur." hadis-i şerif çizimiyle Zehra Eren;



Yarışmada 2."Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikiniz. "hadis-i şerif çizimiyle Yaren Gül Ayata;



Yarışmada 3. "Birşey gelmeden önce beş şeyin kıymetini iyi bilmelisin; meşguliyetten önce boş zamanın, hastalıktan önce sağlığın, fakirlikten önce zenginliğin, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve ölümden önce hayatın." hadis-i şerif çizimi ile Gülşen Özdemir oldu.



Öğrenciler, velileri ve danışman öğretmenleri sahnede hatıra fotoğrafı çektirerek o anı ölümsüzleştirdiler. Ödül töreni sonrası bilim tiyatrosu gösterimi ve ardından Gurup Aksiyon müzik gurubu ile öğrenciler programın tadını çıkardılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA