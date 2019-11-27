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Çizmelioğlu'ndan Erzurum'a 5. organik şube

Erzurum'da Süt ve süt ürünleri sektöründe lider marka olan Çizmelioğlu, 5. Organik Fabrika Satış Mağazasını Saray Bosna Caddesi'nde hizmete açtı.

27.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:10Çizmelioğlu'ndan Erzurum'a 5. organik şube
'da Süt ve süt ürünleri sektöründe lider marka olan Çizmelioğlu, 5. Organik Fabrika Satış Mağazasını Saray Bosna Caddesi'nde hizmete açtı. Organik Şubenin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Açılış Kurdelasını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Çizmelioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Salman Çizmelioğlu, Düzgün Marketler Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, Doğu Anadolu PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Çizmelioğlu Ailesi, Kanat önderi Veli Velioğlu, çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı. Veli Velioğlu Hoca'nın duasıyla gerçekleştirilen açılış sonrasında vatandaşlar, alışveriş yaptı.

Çizmelioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Salman Çizmelioğlu, yaptığı konuşmada, "Erzurum'a en iyi hizmeti sunmak için yatırımlarımızı İstanbul'da olsun, Erzurum'da olsun, sürdürüyoruz. Allah hayırlı etsin. 5. Organik Şubemizle birlikte İnşallah yatırımlarımız devam edecek. Şube zincirimizi diger büyükşehirlerimizde de sürdürdürmeyi hedefliyoruz. Kadim şehir Erzurum'umuzu kalkındırmak için el birliği ile çalışmalıyız" diye konuştu. - ERZURUM

Saraybosna, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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