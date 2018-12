Çizmeyi Giydi Ahıra Girdi

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:19



Çizmeleri ayağına giyip, süt ve besi ahırlarını dolaşan Erzurum Valisi Okay Memiş , "Sahaya inmemiz gerekiyor. Masa başında sorunlar çözülmez. Gerekiyorsa ahıra kadar girip, problemleri yerinde çözeceğiz" dedi.Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezinde ve ilçelerde bulunan besi ve süt sığırcılığı ahırlarını gezdi.İlk olarak, Erzurum'un Ortabahçe Mahallesine giden Vali Okay Memiş, Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Tesisini inceledi. 250 büyük baş hayvanla süt sığırcılığı yapan, Mete Ertürk' den tesis hakkında bilgi aldı. Süt üretici ve tesis sahibi, Mete Ertürk ile bir müddet sohbet eden Vali Memiş, Erzurum'un her dönem hayvancılığın merkezi olduğunu söyledi.Bu tür tesislere devletin imkanları ölçüsünde her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Vali Memiş "Daha önceden görev yaptığım yerlerde ahırları tek tek dolaştım, inceledim, kokudan falan çok tiksinmem. Bir mandıra bir fabrika demektir. Bu yüzden üretimi yukarı çekip, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlamda, sizler içinde ne yapabilirsek lütfen bizlere iletin. Bizler 24 saat sizleri dinleyip, her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.Ardından Erdoğu Entegre Tarım Hayvancılık tesisini gezen Vali Okay Memiş, işletme sahibi ve 250 Büyükbaş hayvanla süt sığırcılığı yapan Serdar Çevrim'den tesis hakkında bilgi aldı. Vali Memiş buradaki incelemenin ardından Akyıl Damızlık Sığır İşletmesi tesis sahibi ve 220 büyükbaş hayvanla süt sığırcılığı yapan, Ferit Yıldız 'ın tesisini inceledi.Öte yandan 500 büyükbaş Angus ve Brangus et besiciliği yapan Ceylan Besicilik yetkilisi Ahmet ve Cemil Ceylan , yetiştirilen hayvanların ortalama 750 kiloya kadar çıkabildiğinin bilgisini Vali Memiş'e verdi.Erzurum'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu hatırlatan Vali Okay Memiş, "Köylümüzle üreticimizle hep birlikte çalışıp, Erzurum'u yeniden bölgenin hayvancılık merkezi konumuna getireceğiz. Bu hususta çok mesafe almamız gerektiğine inanıyorum. Devletimizin vereceği desteklerle birlikte hayvan sayımızı yukarı çıkarmak, bizlerin ilk hedefi olacaktır" şeklinde konuştu.İncelemelerin ardından Vali Memiş, süt ve et üreticilerine teşekkür etti. - ERZURUM