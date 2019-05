Cizre aşevi her gün 200 aileye sıcak yemek dağıtıyor

Kaynak: İHA

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı tarafından açılan ve 19 yıldır hizmet veren aşevi, Ramazan ayında da yardıma muhtaç ailelerin umut kapısı oldu.Cizre'de 19 yıldır yardıma muhtaç insanlara her gün sıcak yemek veren aşevi, Ramazan ayında da hizmetlerine devam ediyor. Dini bayramlar hariç her gün iki öğüne yetecek kadar yemek veren Cizre aşevi, Ramazan ayında da 200 aileye sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.Aşevi hakkında açıklamalarda bulunan Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, aşevinde her gün 200 aileye yetecek kadar yemek pişirildiğini söyledi. Kaymakam Arıcan, "Her gün en az 700 kimsesiz ve yoksul vatandaşımıza yemek dağıtımı yapıyoruz. Buradan yemek alan vatandaşlarımıza sadece sıcak yemekle kalmayıp vakfımız eli ile birçok konuda yardımcı oluyoruz. Bunun yanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2 bin 92 vatandaşımıza da 426 bin 600 lira nakdi Ramazan yardımı yapıldı" dedi.Cizre aşevinden her gün sıcak yemek alan vatandaşlar ise Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın verdiği yemek sayesinde evlerinde sıcak bir yemek yiyebildiklerini ve bu yardımın ulaşmasında emekleri olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - ŞIRNAK Güncel