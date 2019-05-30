Cizre aşevinde 200 aileye sıcak yemek

Cizre Kaymakamlığı
tarafından açılan ve 19 yıldır hizmet veren aşevi, ramazan ayında da ailelere sıcak yemek yardımında bulunuyor. Cizre
Kaymakamı Faik Arıcan, aşevinde 200 ailenin 700 ferdine 2 öğün yetecek kadar yemek tek öğünde pişirilerek teslim edildiğini söyledi.
Her gün en az 700 kimsesiz ve yoksul vatandaşa yemek dağıtımı yaptıklarını kaydeden Arıcan, yemek alan vatandaşlara sadece sıcak yemekle kalmayıp vakıf aracılığıyla birçok konuda yardımcı olduklarını belirtti.
Arıcan, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2 bin 92 vatandaşa da 426 bin 600 lira ramazan yardımı yapıldı." dedi.
Cizre Kaymakamlığı
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Kaynak: AA